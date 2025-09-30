The Swiss voice in the world since 1935
Catar dice que el plan de Trump para Gaza necesita «aclaraciones» que se deben negociar

El Cairo, 30 sep (EFE).- El primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahman, aseguró este martes que el plan de paz presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, «aún necesita aclaraciones y detalles adicionales» que se tienen que «negociar».

Así lo indicó en declaraciones a la cadena catarí Al Jazeera, en donde aclaró que el plan de Trump, respaldado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, requiere «un debate detallado» para saber «cómo implementar» los puntos de la propuesta, sin elaborar cuáles son los conflictivos.

Igualmente, el también jefe de la diplomacia de Catar enfatizó que «una respuesta definitiva requiere un consenso interno entre las facciones palestinas».EFE

