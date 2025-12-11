Catorce empresas emergentes presentan en Nueva York «ideas revolucionarias» basadas en IA

2 minutos

Nueva York, 11 dic (EFE).- Un total de catorce empresas emergentes relacionadas con la inteligencia artificial (IA) han presentado este jueves sus «ideas revolucionarias» en el AI Summit de Nueva York, con innovaciones que van desde el uso de la IA para prevenir desastres naturales, hasta empresas de ciberseguridad o compañías dedicadas a las encuestas con IA.

Uno de los que han subido al escenario del congreso para promocionar sus ideas ha sido el líder de SimSurveys, empresa que ha diseñado un producto que desarrolla y crea encuestas sintéticas.

«Creamos un modelo que genera microencuestas de investigación sintéticas que pueden responder preguntas como lo haría un usuario real. Utiliza datos demográficos. Por ejemplo, podríamos preguntar: ¿Cómo compraría una mujer casada con hijos que vive en las afueras? ¿Dónde compraría? ¿En su supermercado? ¿Qué supermercado usaría? ¿Qué productos compraría? Y podemos generar sintéticamente una muestra de 200 de estas mujeres para comprender qué hacen, en lugar de tener que entrevistarlas», ha detallado el emprendedor.

Por su parte, la compañía Straiker, especializada en garantizar la seguridad de la IA agéntica -sistema de IA que puede lograr objetivos específicos con supervisión limitada-, ha animado a los asistentes del congreso que usan este tipo de tecnología a que les permita «romperla». La empresa está tan segura de sus resultados que dice que si no lo consigue, regalará unas gafas inteligentes de Meta.

Amy Auton-Smith, una de las tres jurados encargadas de elegir la emergente ganadora entre las de esta edición, dice a EFE que muchas de las empresas participantes están enfocadas en la IA agéntica (la inteligencia artificial diseñada para funcionar con autonomía e iniciativa).

«Las personas que hicieron sus presentaciones hoy salieron de la gente que estaba en los estands de las startups (que participan en el congreso). Es interesante ver la variedad de lo que presentan, pero fundamentalmente creo que no vimos una gama amplia de ofertas», declara Auton-Smith, quien es directora de inversión en tecnología en Nueva York y trabaja en el Consulado General Británico de la ciudad.

Las empresas más interesantes para Auton-Smith han sido las que se han centrado en la ciberseguridad. «Creo que es un área con la que muchas organizaciones están lidiando, tanto en el sector público como en el privado», concluye. EFE

