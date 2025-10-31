Cempasúchil, la flor mexicana que guía a las almas de los muertos de vuelta a sus hogares

Atlixco (México), 31 de oct. (EFE).- Los campos de flor de cempasúchil se convierten este viernes en un espectáculo visual y sensorial de cara al tradicional del Día de Muertos de México, cuando los productores del municipio de Atlixco, en el estado de Puebla (centro), comienzan a cortar las flores para llevarlas a todos los rincones del país y así llamar a las almas con su olor peculiar de vuelta a los hogares.

El cempasúchil es uno de los el iconos más importantes del Día de Muertos, que combina raíces indígenas, fe cristiana y creatividad popular.

Con jornadas largas al día los trabajadores cortan, con un cuchillo curvo, y eligen las mejores flores, aquellas que no estén maltratadas, ya que su objetivo será adornar las ofrendas o altares donde se coloca la comida y cosas favoritas de los fallecidos a los que se honrarán este fin de semana como marca la tradición mexicana.

Una vez recolectada es llevada al mercado, donde llegan compradores de diferentes estados del país, para la negociación y si llegan a un acuerdo, la flor es cargada de inmediato en los camiones donde será transportada para las festividades, que se celebran el 1 y 2 de noviembre en todo México.

Lorenzo Díaz Ortega, productor de la zona, compartió con EFE que este año en la región se sembraron más de 300 hectáreas de cempasúchil, lo que garantiza el abasto.

“Con toda la región entre cempasúchil hay más de 300 hectáreas, terciopelo (otro tipo de flor de temporada), son al rededor de 200 o 250 hectáreas, entonces es bastante flor la que se va a vender aquí en Atlixco como cada año”, explicó Díaz.

Asimismo, mencionó que cada año es mayor la demanda en el país, por lo que se suman cada vez compradores logrando que la flor llegue a estados del norte y sur de México.

“Vienen de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, un comprador muy fuerte es Hidalgo, que es el que más flor se lleva, ha venido Sonora, Zacatecas, Colima, Durango y Quintana Roo”, explicó Díaz.

Según datos de las autoridades estatales, Puebla se posiciona este año como líder en producción de cempasúchil y terciopelo al concentrar el 72% del total nacional.

Esta flor endémica del país tiene forma especial y cuenta con alrededor de 56 especies en todo el territorio, con más de 20 pétalos en colores amarillo, oro o naranja, un olor penetrante que sólo tiene en y noviembre y su periodo de vida es de máximo cuatro meses. EFE

