Centenares de campesinos bolivianos exigen anular ley de tierras que Paz se abre a revisar

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La Paz, 4 may (EFE).- Centenares de campesinos e indígenas bolivianos que el sábado concluyeron una caminata de 24 días desde la Amazonía ingresaron este lunes a La Paz en una marcha para exigir al presidente Rodrigo Paz la anulación de una ley de tierras, que el gobernante se ha abierto a revisar para reforzar la protección de los derechos de esos sectores, aunque sin abrogarla.

Los agricultores y representantes de etnias amazónicas llegaron el sábado a las cercanías de La Paz tras caminar desde los departamentos amazónicos de Pando y Beni e ingresaron a la ciudad esta jornada para manifestarse, recibiendo la solidaridad de sectores que apoyan su demanda.

«Presidente, usted se está equivocando con el pueblo boliviano, queremos decirle una vez más, atienda nuestro pliego petitorio porque, caso contrario, usted y todos los parlamentarios tendrán que irse», advirtió el dirigente campesino Faifer Cuajera, uno de los líderes de la protesta.

El dirigente aseguró que la marcha no obedece a consignas políticas, sino que expresa «una lucha social con reivindicaciones para todos los bolivianos».

Esos sectores temen que la Ley 1720, que permite la reclasificación de tierras de pequeñas a medianas para que sean usadas como garantía en créditos bancarios, en la práctica ponga en riesgo sus propiedades y favorezca que terratenientes o empresarios agrícolas se apropien de terrenos de pequeños productores.

Los dirigentes campesinos e indígenas han amenazado con radicalizar sus medidas de presión en La Paz con apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB) y sindicatos de maestros que llamaron a una huelga indefinida, y otras organizaciones campesinas del altiplano que anuncian bloqueo de caminos desde el miércoles.

«Si el presidente tiene la voluntad, hoy mismo podría solucionar, pero si no hay voluntad nosotros vamos a quedarnos aquí y buscaremos la alternativa para poder radicalizar las medidas», dijo la dirigente Vivian Palomeque, tras reclamar una reunión con Paz.

El Gobierno ha insistido en que un decreto protege las tierras comunitarias indígenas y que usar los predios como garantía no es obligatorio, pero los campesinos piden anular la norma.

En declaraciones al programa Cabildeo Digital, el presidente expresó su disposición a que se revise la ley para buscar un acuerdo en un encuentro nacional con diversos sectores y regiones que se realizará a fin de mes.

«Yo creo que hay que revisarla, no en el sentido de que hay que abrogarla, sino que hay abrirla y perfeccionarla», apuntó e indicó que se puede aumentar artículos para el respeto a derechos de los sectores campesinos e indígenas y para asegurar el cumplimiento de la Constitución.

Según Paz, así como hay sectores contrarios a la norma, otros sectores agrícolas reclaman su derecho a usar las tierras para conseguir financiación para encarar proyectos de desarrollo.

La movilización recorrió el centro de La Paz pero no se acercó a la plaza Murillo, sede de la Presidencia y del Parlamento, que amaneció protegida por cordones policiales.

En un acto posterior, el mandatario reconoció que esta semana será conflictiva, tras la acumulación de convocatorias a huelgas sindicales de mineros, transportistas, maestros, médicos y campesinos.

“Van a ser semanas complicadas porque nos van a decir que no hay futuro (pero), hay un futuro muy grande”, dijo Paz en un acto realizado en un centro médico.

Pese al llamado de huelga de la COB, este lunes las actividades laborales se desarrollaron con normalidad. EFE

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