Centenares de personas marchan en Barcelona para pedir el fin de la guerra en Ucrania

2 minutos

Barcelona, 22 feb (EFE).- Centenares de personas han salido este domingo a la calle en Barcelona para pedir ayuda a Europa para acabar con la guerra en Ucrania en una manifestación convocada por la comunidad ucraniana en Cataluña coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa de este país.

La manifestación ha arrancado a las 17:00 horas desde el paseo de Gràcia y ha finalizado en forma de concentración en la plaza de Catalunya, donde se ha leído un manifiesto y se ha oído el testimonio de veteranos de guerra ucranianos.

Durante la marcha, que ha transcurrido en un ambiente reivindicativo con la participación de gran número de refugiados de Ucrania que portaban la bandera nacional, se han gritado lemas como «Rusia atrás, Ucrania quiere paz» y «Hoy Ucrania, mañana Europa».

Entre los participantes, se encontraba el presidente del Parlament, Josep Rull, justo por detrás de la gran pancarta con el lema «Barcelona con Ucrania» que encabezaba la manifestación.

«Queremos que el mundo no nos olvide»

La portavoz de la comunidad ucraniana Karina Feka ha lamentado que, en el cuarto aniversario del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, perciben que el mundo se está olvidando de ellos.

«Vivimos un dolor constante. Este invierno está siendo uno de los más complicados de nuestra historia. Rusia está atacando nuestras infraestructuras energéticas dejando a la población civil sin calefacción, sin agua y sin luz», ha denunciado, en declaraciones a los periodistas.

La voluntad de Rusia, ha asegurado Feka, es «romper nuestra resistencia, que el pueblo de Ucrania se rinda». Para ello, ha subrayado, incluso «roba nuestros niños», que es «como robar nuestro futuro».

Ante esta situación, ha pedido que Europa no les olvide. «El pueblo ucraniano está luchando pero necesitamos apoyo de otros países. Hoy necesitamos más ayuda que nunca», ha aseverado.

La comunidad ucraniana ha convocado también para mañana, 23 de febrero, una «vigilia nocturna» en plaza Sant Jaume para recordar el inicio de la invasión a gran escala desatada por Rusia. EFE

mje/mg/grc/lss

(Vídeo)