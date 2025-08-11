Central sindical uruguaya pide una mejor redistribución de la riqueza

Montevideo, 11 ago (EFE).- La central sindical PIT-CNT pidió que Uruguay tenga «una mejor redistribución» de la riqueza y aseguró que la consigna del paro general que se llevará a cabo este martes establece el marco de lo que será su lucha en esta etapa.

Así lo indicó su secretario general, José Lorenzo López, en una conferencia de prensa llevada a cabo a pocas horas de que los trabajadores afiliados estén llamados a detener sus labores por media jornada.

Bajo la consigna ‘El pueblo primero. Más trabajo y salario, mejor Uruguay’, el PIT-CNT convocó al primer paro de todos los trabajadores durante el gobierno encabezado por Yamandú Orsi. El 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, también se había convocado a un paro, pero en ese caso era solo de mujeres.

López explicó que la central sindical pretende «una mejor redistribución del ingreso y de la riqueza» e indicó que para lograr eso buscó la posibilidad de colocar en debate algunas cuestiones que en este momento «están marcando la agenda pública». Añadió que una de ellas es la propuesta para erradicar la pobreza infantil.

Para ello, el PIT-CNT le planteó al presidente uruguayo la posibilidad de imponer un tributo al 1 % más rico de la sociedad. No obstante, el mandatario reiteró este jueves que no piensa poner ese impuesto.

«Por ahora no estamos pensando en otra cosa. Hay temas que sí están sobre la mesa y tienen que ver con el impuesto mínimo global, lo dijimos en campaña que es lo que se va a tener que modificar porque estamos obligados a eso, pero no encontramos la necesidad de generar más impuestos», enfatizó.

Este lunes, López también recordó que la central sindical continúa buscando que Uruguay reduzca la jornada laboral a 40 horas semanales.

El paro de cuatro horas de este martes se llevará a cabo desde las 9:00 hora local (12:00 GMT) y los trabajadores se movilizarán desde las 10:00 hora local (13:00 GMT) frente a la explanada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. EFE

