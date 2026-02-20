Centro cultural de España en Paraguay anuncia celebración por 50 años y de su red

Asunción, 20 feb (EFE).- El Centro Cultural de España Juan de Salazar celebrará el próximo 19 de abril los 50 años de su puesta en marcha en Paraguay, donde se inauguró este programa que cuenta con 16 casas en el mundo, dijo este viernes a EFE el embajador español en este país suramericano, Javier Parrondo.

«España inicia su red de centros culturales en Asunción, el aniversario es doble: es el 50 aniversario del Juan de Salazar (el centro cultural en Asunción), pero también de la red de centros», dijo Parrando.

El diplomático apuntó que este espacio, uno de los 16 de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) en el mundo, ha sido «un actor destacado» en el ámbito cultural paraguayo, y que ahora debe iniciar «una nueva fase».

«Debemos, en algunos ámbitos de trabajo, dar un paso atrás y fortalecer el liderazgo paraguayo, no podemos sustituir a instituciones culturales del país, sino contribuir a su desarrollo», apuntó.

Para celebrar los 50 años, el «Juande», como es conocido localmente, alista una nutrida agenda, que incluye festivales de cine paraguayo e iberoamericano, seminarios culturales y una exposición en un nuevo espacio sobre la autora Josefina Plá, dijo a EFE su directora, Laura Mesa.

Mesa recordó que las más de 40 obras que la española creó en Paraguay «son muy conocidas» en el país suramericano, pero no tanto en España, donde a fines de enero pasado ingresaron a la Caja de las Letras algunos de sus escritos, entre ellos un poema inédito dedicado a su hijo, Ariel Plá.

Asimismo, habrá muestras fotográficas de la Fundación Miró y la colección Nasta, así como una exposición de PHotoEspaña.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Cultura de Paraguay, Adriana Ortiz -que tiene rango de ministra-, afirmó que el «Juande» ha sido clave en la difusión de la cultura paraguaya en los últimos 50 años.

«Fue uno de los primeros centros culturales de la historia de Paraguay, mucho antes de la creación de la ley de cultura, ya existía», indicó en una entrevista con EFE.

Además, destacó que este centro siempre ha sido respetuoso con las expresiones culturales paraguayas y fue el «eje» que unió al país a la cooperación española. EFE

