Cerca de 50 municipios en riesgo máximo de incendio en Portugal
Lisboa, 27 ago (EFE).- Cerca de 50 municipios se encuentran este miércoles en riesgo «máximo» de incendio en Portugal, varios de ellos próximos a la frontera con las regiones españolas de Castilla y León y Extremadura, según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).
En concreto, se concentran en las regiones Norte, Centro y Algarve (sur de Portugal), en distritos como Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco y Faro.
Asimismo, hay decenas de concejos que registran un riesgo «muy elevado», también en las regiones Norte y Centro del país.
El territorio peninsular de Portugal registra este martes 23 incendios rurales, que movilizan a 701 efectivos, 212 vehículos y 2 medios aéreos, según la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa.
Hay un incendio activo, que se encuentra en Arcos de Valdevez (distrito de Viana do Castelo) y que mantiene en el terreno a 80 bomberos, 27 vehículos y un medio aéreo.
Por otro lado, el fuego que se originó el 13 de agosto en el municipio de Arganil (distrito de Coimbra) y que se encuentra en fase de «en conclusión», es decir, que ya está extinto y bajo vigilancia, moviliza hoy a 302 efectivos y 97 medios terrestres.EFE
cch/nam