Cerebras se dispara un 68 % en su debut en bolsa impulsado por el auge de la IA

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Nueva York, 14 may (EFE).- Las acciones de Cerebras, empresa de inteligencia artificial (IA) especializada en chips de alto rendimiento, se dispararon en su debut en el índice Nasdaq de Wall Street y cerraron la sesión en 311,07 dólares, lo que supone una subida del 68,15 % respecto a su precio de salida a bolsa.

Los títulos de la compañía, que cotiza bajo las siglas CBRS, registraron volatilidad durante la jornada: las acciones llegaron a abrir en 350 dólares, y avanzaron rápidamente hasta un máximo intradía de 385 dólares.

Tras el pico inicial, los títulos retrocedieron hasta situarse en torno a los 325 dólares, aunque se mantuvieron en todo momento en niveles superiores al precio de referencia fijado en la oferta pública inicial (OPI), de 185 dólares, en una de las mayores operaciones del sector desde la salida a bolsa de Uber en 2019.

Así, la capitalización bursátil de la compañía alcanzó en el debut en torno a los 95.000 millones de dólares, según datos de la cadena CNBC.

Cerebras, fundada en 2015 y con sede en Sunnyvale (California), está centrada en la fabricación de chips especializados para modelos avanzados de inteligencia artificial, un campo en el que Nvidia mantiene el liderazgo hasta la fecha.

Pero a diferencia de Nvidia, la compañía se concentra en un único procesador de gran tamaño diseñado para reducir el consumo de energía en centros de datos de IA.

La empresa ha visto cómo el auge de la inteligencia artificial y el rápido desarrollo de estas tecnologías han impulsado sus ingresos con fuerza.

En su último ejercicio fiscal, hasta finales del año pasado, elevó su facturación por encima de los 500 millones de dólares. Además, generó un beneficio neto de 88 millones de dólares, revirtiendo una pérdida de 481,6 millones de dólares registrada un año antes.

Además, Cerebras ha reforzado su posición en el sector con acuerdos recientes con empresas como OpenAI y Amazon Web Services, en un contexto de fuerte expansión de la demanda de capacidad de computación para IA.

En septiembre de 2024, la empresa presentó su solicitud para cotizar en bolsa, pero retiró esa propuesta poco más de un año después, tras someterse a un intenso escrutinio debido en gran medida a su dependencia de un único cliente en los Emiratos Árabes Unidos: G42, una empresa respaldada por Microsoft.

Cerebras volvió a presentar su solicitud para salir a bolsa en abril, asegurando que solo el 24 % de sus ingresos del año pasado provino de G42.

La compañía se suma así a otras tecnológicas que se espera que salgan a bolsa en 2026, entre ellas SpaceX, OpenAI y Anthropic, que podrían llegar al mercado a finales de año. EFE

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