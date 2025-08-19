Cerro Largo se trepa al primer lugar del Torneo Clausura uruguayo

The Swiss voice in the world since 1935

Montevideo, 18 ago (EFE).- Cerro Largo quedó como único líder del Torneo Clausura uruguayo tras enlazar este lunes frente a Danubio su tercera victoria en igual cantidad de jornadas.

Un gol de Franco Rossi a los 80 minutos dio el triunfo a los de Danielo Núñez, que dejaron atrás la eliminación de la Copa Sudamericana y comenzaron el Clausura con buen pie.

Boston River y Liverpool aprovecharon la pérdida de puntos de dos de los tres equipos que lideraban el Clausura y con sus victorias se habían trepado momentáneamente a la cima.

Los de Jadson Viera se encargó de bajar a Peñarol al vencerlo este viernes por 2-1 con tantos de Guillermo López y Agustín Albarracín, resultado que le sirvió para llegar a siete puntos.

Los mismos tiene Liverpool, que un día después ganó por idéntico resultado a Montevideo Wanderers con doblete de Abel Hernández.

El resultado del partido jugado este lunes relegó a esos dos equipos a la segunda posición y dejó a Cerro Largo en lo más alto.

Además, le permitió trepar en la Tabla Anual acumulada, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya y otorga ocho cupos para los certámenes internacionales del próximo año.

En este momento, Cerro Largo es octavo, por lo que estaría consiguiendo un boleto a la Copa Sudamericana de 2026.

También este fin de semana, Nacional recuperó la sonrisa tras la dura derrota sufrida en el Clásico y no solo volvió a la victoria, sino que también aprovechó la caída de Peñarol para recuperar seis puntos de renta en la Anual.

El Tricolor se impuso por 3-1 con goles del exdelantero de Valencia, Celta de Vigo y Cádiz Maximiliano Gómez, del centrocampista Christian Oliva y de Juan Cruz de los Santos.

Si bien los dirigidos por Pablo Peirano ganaron su segundo partido, acumulan en este momento tres puntos por una sanción que los llevó a comenzar el Clausura un déficit de 3 EFE

