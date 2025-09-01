The Swiss voice in the world since 1935

Charly García anuncia colaboración con Sting que verá la luz en octubre

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Buenos Aires, 1 sep (EFE).- El ídolo del rock argentino Charly García y el exlíder del grupo británico The Police, Sting, anunciaron este lunes una colaboración que verá la luz en octubre de 2025.

“Lo estoy haciendo a mi manera”, escribió García en una publicación compartida con la cuenta oficial de Sting en la red social Instagram.

La publicación incluye un video de un plano fijo de una ventana y la luz de la calle que se filtra al interior de un apartamento a través de una persiana americana. Con el abrumador sonido del tráfico de fondo, el video anuncia: «Charly García & Sting. Octubre 2025».

Según la prensa local, la colaboración entre ambos resultaría en una canción conjunta, que se publicaría durante los primeros días del próximo mes.

La publicación de ambos en Instagram obtuvo rápidamente casi cincuenta mil ‘me gusta’ y más de dos mil comentarios, entre ellos uno del propio Sting, quien llamó a García «hermano», y otros de músicos como Fito Páez y Pedro Aznar.

Durante la última visita de Sting a Buenos Aires, el pasado febrero, compartió junto a García una charla entre camarines y luego una cena con amigos.

El encuentro se produjo en el marco de la gira Sting 3.0, una serie de shows íntimos en los cuales el británico repasa los grandes éxitos de su carrera en compañía del guitarrista Dominic Miller y el baterista Chris Maas.

A lo largo de su carrera, Sting empujó los límites de la innovación musical, con canciones como ‘Roxane’, ‘Message in a Bottle’, ‘Walking on the Moon’, ‘So Lonely’, ‘Englishman in New York’ y ‘Every Breath you Take’.

Reconocido por su revolucionario trabajo como artista solista y como el vocalista y compositor del grupo The Police, ganó 17 premios Grammy y vendió cien millones de álbumes en todo el mundo.

En 1988, Sting y García compartieron escenario en la gira Derechos Humanos Ya, de Amnistía Internacional.

García, autor de canciones históricas como ‘Demoliendo hoteles’, ‘Rezo por vos’ y ‘Nos siguen pegando abajo’, cuenta con decenas de álbumes de estudio a sus espaldas, entre ellos piezas fundamentales del rock latinoamericano como ‘Clics modernos’ (1983) y ‘Say No More’ (1996).

El mes pasado, el músico argentino fue reconocido con un título doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), institución que destacó que «Charly García fue una pieza clave del movimiento rockero argentino, latinoamericano e hispano». EFE

fpe/pd/gpv

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR