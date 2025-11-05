Chavismo aprueba crear una «inteligencia social» para reportar desconocidos en comunidades

Caracas, 5 nov (EFE).- El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aprobó este miércoles, en el quinto congreso de la formación, crear una «inteligencia social y comunal» en la que los vecinos reporten a aquellos que no sean conocidos en sus comunidades.

«Creación de inteligencia social y comunal, esos son los que saben: ‘A mi comunidad llegó una persona aquí que nadie sabe quién es, no parece venezolano’, alguien tiene que reportar eso», señaló el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, en el último día del congreso, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Igualmente, los integrantes del partido oficialista aprobaron mantener el alistamiento voluntario en la Milicia, el adiestramiento militar generalizado, el entrenamiento en «método táctico» de resistencia, formación en primeros auxilios y simulacros «de todo tipo».

Estas propuestas, explicó el también ministro de Interior y Justicia, fueron enviadas al congreso por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El pasado 20 de octubre, Maduro pidió crear una aplicación en la que participe la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para que el pueblo reporte las 24 horas del día «todo lo que ve, todo lo que oye».

En una transmisión de VTV, el mandatario indicó entonces que esta aplicación se debe desarrollar dentro del sistema VenApp, una red social creada en 2022 con el objetivo de recibir denuncias sobre problemas cotidianos dentro de las comunidades, como fallas en los servicios públicos.

Maduro dijo que, además de la FANB, deben participar en la creación de esta aplicación las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral.

El pasado 22 de octubre, la ONG venezolana VESinfiltro consideró como un «nuevo mecanismo de vigilancia» esta aplicación que Maduro pidió crear.

En un comunicado, la ONG manifestó su preocupación sobre las «sostenidas intenciones de la Administración de Nicolás Maduro de promover la delación como fórmula de persecución, censura y control social».

A su juicio, esta iniciativa representa un «grave riesgo» para la privacidad, la libertad de expresión y la integridad de las personas, al «promover un sistema de vigilancia social y la militarización del control ciudadano».

En este sentido, mencionó que, tras las presidenciales del 28 de julio de 2024, Maduro anunció una nueva función en la aplicación gubernamental VenApp para «denunciar a quienes protestaron contra los resultados anunciados» que dieron como ganador al líder chavista, lo que generó manifestaciones masivas luego de que la mayor coalición opositora denunciara fraude electoral. EFE

