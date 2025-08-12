Chayanne regresa a Uruguay seis años después de la cancelación de un show por la pandemia

The Swiss voice in the world since 1935

Montevideo, 12 ago (EFE).- En el marco de su gira mundial ‘Bailemos otra vez’, el cantante puertorriqueño Chayanne brindará un show en Uruguay el 19 de febrero de 2026, casi seis años después de que su última presentación en el país debiera suspenderse por la pandemia de la covid-19.

Así lo anunció este martes la productora AM en un comunicado en el que detalló que el artista con más de 50 millones de álbumes vendidos incluirá en su repertorio varios de sus clásicos, así como también éxitos modernos.

El espectáculo se llevará a cabo en el histórico estadio Centenario de Montevideo, donde Chayanne cantó en 2012 junto a Marc Anthony.

En esta oportunidad, el show llegará a la capital uruguaya luego de pasar en 2024 por Estados Unidos y Canadá y en 2025 por varios países de Latinoamérica como Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Chile. En 2026 también se presentará en Argentina con tres espectáculos en Buenos Aires y uno en Córdoba.

Este año, el cantante, con más de seis millones de suscriptores en Youtube, también presentó su espectáculo en varias ciudades de España.

El último show que el puertorriqueño iba a presentar en Uruguay estaba pactado para el 17 de marzo de 2020 y enmarcado en su gira ‘Desde el alma tour’.

Sin embargo, apenas cuatro días antes, el Gobierno uruguayo decretó la emergencia sanitaria ante los primeros casos de coronavirus Sars-CoV-2 y el evento quedó cancelado. EFE

