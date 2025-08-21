Chevron invertirá en exploración de posible yacimiento de petróleo en costa norte de Perú

Lima, 21 ago (EFE).- La petrolera estadounidense Chevron recibió la validación de las autoridades peruanas para ser parte de la exploración de petróleo en la costa norte de Perú, tras anunciarse el hallazgo de posibles indicios de un nuevo yacimiento de crudo ‘offshore’, según informó el Ministerio de Energía y Minas en un comunicado oficial.

El Gobierno peruano aprobó la modificación de los contratos de exploración y explotación de los lotes Z-61, Z-62 y Z-63 para incorporar a Chevron, después de que la también estadounidense Anadarko, encargada de estos lotes desde 2017, anunciara en 2024 el traspaso del 35 % de su participación en los contratos de licencia a Chevron.

Los tres lotes en concesión se encuentran en el Zócalo Continental del país, la extensión de tierra submarina que se extiende desde la costa hasta unos 200 metros frente a las costas del país, en este caso, de los departamentos de La Libertad y Lambayeque (noroeste).

Desde Perupetro, empresa estatal encargada de administrar la recursos de hidrocarburos en el país, se solicitó al Ministerio de Energía y Minas el inicio de tramitación de los decretos supremos necesarios para Chevron y Westlawn.

Actualmente, y una vez cumplidas las revisiones técnicas y legales, se emitieron tres decretos aprobados por la presidenta de la República, Dina Boluarte; el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez, y el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero.

El lote Z-62 presenta presuntas evidencias de petróleo y gas «realmente importantes», tras los estudios de sísmica desarrollados por la empresa estadounidense Anadarko, según anunció a mediados de julio el ministro de Energía y Minas peruano, Jorge Montero.

El proyecto exploratorio en el Lote Z-62 contempla una inversión estimada de cien millones de dólares, y ha culminado con sus estudios de sísmica marina en aguas profundas y proyectando la perforación de cinco pozos exploratorios y diez confirmatorios, con el objetivo de identificar posibles reservas de gas natural y/o petróleo. EFE

