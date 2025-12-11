Chile anuncia su mayor inversión en una década en minería, principalmente en cobre

2 minutos

Santiago, 11 dic (EFE).- Chile presentó este jueves la mayor cartera de inversión en proyectos de minería de los últimos once años, con un valor de 104.549 millones de dólares para el intervalo 2025-2034, de los cuales el 81% irá destinado a mejorar y expandir las explotaciones ya existentes, principalmente de cobre y litio.

Se trata de un incremento del 25,7% de la inversión en proyectos mineros respecto al ciclo anterior. La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) destacó en su anuncio que este crecimiento proviene principalmente de la iniciativa privada.

«Los nuevos proyectos de cobre y de litio se consolidan como motores del desarrollo futuro», explicó por su parte la ministra chilena de Minería, Aurora Williams, quien subrayó que «Chile sigue siendo un factor clave en la transición energética y en la oferta de minerales para el mundo».

«Esto refleja con fuerza que la minería chilena está retomando su dinamismo. El aumento histórico de la inversión proyectada demuestra confianza en nuestro país y en la capacidad del sector para avanzar hacia una minería más moderna, sostenible y competitiva», sentenció la ministra.

Chile es el principal exportador de cobre en todo el mundo. De toda la inversión proyectada para el nuevo ciclo, alrededor del 90% va destinado a proyectos relacionados con el cobre. Desde las administraciones chilenas afirman que este crecimiento se debe a los precios sólidos que se están manteniendo en el mercado.

El resto de la inversión lo copa, principalmente, el litio, que desde 2021 ha experimentado un aumento progresivo su importancia apoyada por la Estrategia Nacional de Litio.

Por zonas geográficas, la región septentrional de Antofagasta lidera ampliamente la inversión en minería con más de 40 millones de dólares, seguida por la fronteriza Tarapacá, que se aproxima a los 15 millones de dólares de inversión total. EFE

vc/jm/eav