Chile busca acercamiento «de manera respetuosa» con Venezuela para mejorar relaciones

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Santiago de Chile, 28 jun (EFE).- El subsecretario del Interior de Chile, Máximo Pavez, afirmó este domingo que ven una «oportunidad» para «aprovechar de manera respetuosa» mejorar las relaciones con Venezuela tras el envío de ayuda al país caribeño debido a los terremotos ocurridos el pasado miércoles.

La autoridad, que regresó a Santiago el sábado, encabezó una misión en Venezuela donde presentó ante políticos y militares venezolanos al equipo USAR de Bomberos de Chile, especializado en rescate urbano ante desastres, para contribuir en la búsqueda de personas atrapadas en los derrumbes ocasionados por los seísmos.

En ese sentido, Pavez dijo «concurrir con un poquitito de esperanza al rescate de posibles personas que estén vivas en las horas posteriores a los dos terremotos del 24 de junio», en una entrevista en la Televisión Nacional chilena (TVN).

«Chile no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, por lo tanto, no hay autoridades chilenas allá. Tenemos una oportunidad que nosotros queremos aprovechar de manera muy respetuosa», agregó.

Las relaciones entre ambos países se rompieron con el cierre de manera indefinida de la Embajada de Venezuela en Santiago, el 24 de julio de 2024, cuando el entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el retiro de todo el personal diplomático del país.

El exmandatario venezolano, actualmente preso en Estados Unidos, dio la orden en respuesta a las acusaciones de fraude electoral emitidas por Chile y gran parte de la comunidad internacional, y dejó a más de 700.000 venezolanos radicados en el país austral y 25.000 chilenos en la nación caribeña en un limbo burocrático, sin posibilidad de hacer ningún trámite consular presencial.

Pavez fue recibido por Mauricio Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores para América Latina de Venezuela quien, según el relato el funcionario chileno, se trasladó a Caracas para recibir varios vuelos humanitarios «pero hubo especial atención en el chileno», destacó.

«La recepción fue de mucha gratitud. Estamos muy lejos todavía de concretar algo porque la prioridad es la emergencia y en eso hay que ser muy respetuoso con el Gobierno venezolano, con sus autoridades, pero hay muy buena recepción», añadió.

El Gobierno de José Antonio Kast ha mostrado su voluntad de restablecer relaciones consulares con Caracas para concretar las expulsiones de inmigrantes venezolanos irregulares, lo cual fue una de sus promesas de campaña.

El mandatario ultraconservador, en un gesto inédito en años, conversó el jueves por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para mostrarle su solidaridad e informarle del envío de ayuda humanitaria y de rescate.

De acuerdo con medios locales, hay más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes, de las cuales la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.

«Esta diplomacia humanitaria que se ha abierto inesperadamente puede dar pie a un avance más fluido y más rápido, a una diplomacia estable entre Chile y Venezuela», cerró Pavez.

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este domingo que la cifra de fallecidos se elevó a 1.450 personas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles que afectaron la zona norte del país. EFE

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