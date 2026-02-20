Chile rechaza sanciones a tres funcionarios del Gobierno y convoca al embajador de EE.UU.

Santiago de Chile, 20 feb (EFE).- El Gobierno de Chile expresó este viernes su rechazo a las sanciones impuestas por Estados Unidos a tres funcionarios por supuestamente «socavar la seguridad regional» y convocó al embajador estadounidense en el país sudamericano, Brandon Judd, para que explique la decisión.

«El Gobierno de Chile rechaza estas acusaciones y descarta categóricamente participar en actividades que socaven la seguridad del continente o de terceros países. Del mismo modo, condena la imposición de cualquier medida unilateral que vulnere la independencia de nuestro país, o que intente debilitar el legítimo derecho a ejercer nuestra soberanía nacional», dijo la Cancillería chilena en un comunicado. EFE

