Chile registra 39 casos de hantavirus en lo que va de 2026 y un aumento de la letalidad

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Santiago de Chile, 6 may (EFE).- Chile, donde el hantavirus es endémico, ha confirmado al menos 39 casos de esta enfermedad en lo que va de año y 13 fallecidos, lo que representa una letalidad del 33 % y supone un aumento de esta tasa con respecto a 2025, informó a EFE el Ministerio de Salud.

Los contagios se han registrado en 9 de las 16 regiones del país, principalmente en la zona central y austral: Metropolitana (a la que pertenece Santiago), O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

En 2025, se contabilizaron un total de 44 casos y ocho fallecidos a causa de la enfermedad, lo que arroja una tasa de letalidad del 18 %, de acuerdo al ministerio.

Según datos epidemiológicos públicos, entre 2020 y 2024 se han registrado entre 30 y 70 casos anuales en Chile, con una letalidad del 26 % en este periodo de cinco años.

«La mayor letalidad (de 2026) podría relacionarse con factores propios de los pacientes y la oportunidad en el diagnóstico, lo que refuerza la importancia de consultar a tiempo ante cualquier síntoma compatible», indicó la cartera en una declaración enviada a EFE.

La variante Andes, una de las más peligrosas y la única que puede transmitirse de persona a persona, es la predominante en Chile y Argentina, desde donde partió el pasado 1 de abril el crucero MV Hondius en el que se ha registrado un brote de hantavirus, con ocho infectados y tres fallecidos.

El virus, que puede causar complicaciones cardiorrespiratorias graves, es transmitido por el llamado ratón de cola larga, una especie que habita principalmente en los bosques húmedos del sur de Chile y Argentina.

La mayoría de los casos en Chile, que suelen registrarse durante el verano austral, suceden por transmisión directa entre el animal y la persona a través de la inhalación de particulas virales provenientes de las heces, orina y saliva de los roedores.

«El último caso documentado de contagio entre personas en Chile data de 2019 y se trató de una situación puntual y controlada», aseguró el ministerio, que desde el pasado enero mantiene una alerta sanitaria en todo el país.

Según una de las hipótesis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alguno de los ocho pasajeros del crucero podría haberse contagiado en Argentina antes de embarcarse.

El Gobierno de Argentina se encuentra investigando si las dos primeras personas en presentar síntomas a bordo del crucero se contagiaron en tierra antes de embarcarse, ya que se trata de una pareja de holandeses -ambos fallecidos- que pasó cuatro meses viajando entre Argentina, Chile y Uruguay.

El ministerio chileno, sin embargo, indicó que «actualmente no existen antecedentes de que los casos confirmados del crucero hayan transitado por territorio nacional».

«De igual forma, el Centro Nacional de Enlace de Minsal ya solicitó información al respecto a la Organización Mundial de la Salud bajo el Reglamento Sanitario Internacional», añadió la cartera. EFE

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