Chile se queda con el oro en la persecución por equipos femenina

(Actualiza con declaraciones de Javiera Garrido, del equipo chileno)

Luque , 12 ago (EFE).- El equipo femenino chileno de ciclismo se quedó este martes con la medalla de oro de la persecución por equipos en el marco de la cuarta jornada de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se disputan en Paraguay.

Las chilenas derrotaron a las colombianas al hacer un tiempo en sus tres rondas de 3:23.531 minutos, mientras que las colombianas pararon el reloj en 3:30.275.

Javiera Garrido, ganadora del oro con la escuadra chilena, expresó en declaraciones a EFE su alegría por la conquista. «Estoy muy contenta, muy agradecida con el Comité Olímpico Chileno, los que hicieron mi preparación posible. Muy agradecida del equipo, llevaba la categoría junior una racha de 15 medallas de plata, y estoy muy agradecida hacia ellas (sus compañeras) de darme la oportunidad de hacer parte de este bonito grupo».

Entre tanto, el bronce fue para el equipo de México, que cronometró 4:49.192 minutos, frente al guarismo de 4:51.879 hecho por sus rivales de Argentina. EFE

