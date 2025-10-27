Chile y Bolivia buscan su primer triunfo en la Liga de Naciones Femenina

Santiago de Chile, 27 oct (EFE).- Chile recibe a Bolivia este martes en partido correspondiente a la segunda fecha de la recién estrenada Liga de Naciones Femenina sudamericana, clasificatoria para el Mundial de Brasil 2027, y en la que ambas buscarán su primer triunfo tras sus debuts dispares.

Las chilenas comenzaron su andar sumando un punto con un empate sin goles de visita en Venezuela, mientras que las bolivianas cayeron goleadas en casa por 0-4 frente a Ecuador.

Chile será local ante Bolivia en Rancagua, en una eliminatoria que se jugará a una sola ronda de ocho partidos entre los nueve países sudamericanos, sin las anfitrionas brasileñas ya clasificadas; los dos primeros de la tabla irán al Mundial, mientras que el tercer y cuarto lugar accederán a una repesca intercontinental.

La Roja tuvo en su portera Christiane Endler, del Olympique de Lyon francés, a la figura del partido ante las venezolanas, tras mantener su arco imbatido en su regreso a la selección después de casi dos años sin vestir la camiseta de su país.

‘Tiane’ se apartó de las competiciones con Chile al terminar los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, tras exponer sus desavenencias con el cuerpo técnico y la Federación.

Las chilenas tuvieron ante la Vinotinto falta de contundencia en sus remates al arco, pero son un equipo fuerte conformado por hasta 10 jugadoras de Colo Colo, que cayó recientemente en semifinales de la Copa Libertadores femenina.

También cuentan con ocho futbolistas en clubes extranjeros, entre las que destacan, además de Endler, la volante Millaray Cortés, del Sevilla español; la delantera Sonya Keefe, del Granada; y la defensora Camila Sáez, del Bristol City inglés.

La Roja, que sólo ha disputado un Mundial femenino (Francia 2019), tiene como objetivo volver en un contexto alicaído del fútbol chileno.

El eje de su juego pasa por las atacantes albas, como Yanara Aedo y la potente ariete Mary Valencia, nacida en Colombia, que fue goleadora en la pasada Libertadores femenina con cinco tantos.

Las chilenas encuentran a una selección boliviana con problemas para la posesión de la pelota a pesar de ser locales ante las ecuatorianas en El Alto, a más de 4.000 metros de altura, y tampoco mostraron muchos recursos en ataque.

La Verde aspira a consolidar una generación de jóvenes que necesitan competencia de alto nivel y se apoya en la defensora Yuditza Salvatierra y la volante veterana Mayli Miranda.

– Alineaciones probables:

Chile: Christiane Endler; Michelle Olivares, Catalina Figueroa, Nayadet Opazo, Yastin Jiménez, María José Urrutia, Yanara Aedo, Sonya Keefe, Fernanda Pinilla, Camila Sáez y Mary Valencia. Seleccionador: Luis Mena.

Bolivia: Jodi Liliana Medina; Karen Rodríguez, Yuditza Salvatierra, Aide Mendiola, Raquel Soliz; Daniela Pinto, Karla Ticona, Nelly Carballo; Ana Paula Rojas, Mayli Miranda y Marilin Rojas. Seleccionador: Juri Villarroel.

Árbitra: La ecuatoriana Marcelly Zambrano.

Hora: 18.00 hora local (21.00 GMT).

Cancha: Estadio El Teniente de Rancagua. EFE

