China acelera con modelos abiertos y bajos precios en su carrera de IA con Estados Unidos

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Álvaro Alfaro

Pekín, 2 jul (EFE).- China acelera su carrera con EE.UU. en inteligencia artificial mediante una combinación de apertura, precios bajos y rápida implantación comercial, una estrategia con la que firmas como Zhipu, DeepSeek, Tencent o ByteDance buscan acercarse a la frontera tecnológica marcada hasta ahora por las grandes empresas estadounidenses.

En Zhongguancun, el distrito tecnológico de Pekín conocido como el ‘Silicon Valley’ de la capital, esa carrera se observa ya en oficinas como las de Zhipu, una de las impulsoras de la nueva generación de modelos chinos capaces de acercarse a la frontera estadounidense.

Durante una visita reciente, el investigador de Zhipu Zheng Qinkai defendió ante EFE y otros medios que la distancia entre modelos abiertos y cerrados se está reduciendo «muy rápido».

Que piensen «como humanos»

Zhipu resume su misión en enseñar a las máquinas a «pensar como humanos», y Zheng explicó que GLM-5.2 de la firma es el primer modelo abierto capaz de desafiar seriamente a los sistemas cerrados más avanzados.

En IA generativa, esa apertura no significa necesariamente que todo el código sea público, sino que componentes clave pueden descargarse, modificarse y ser usados por desarrolladores o empresas, una vía que China ha impulsado con fuerza desde la irrupción de DeepSeek y que también siguen modelos como los de Zhipu, Bytedance o Alibaba.

Zheng defendió ante EFE que el código abierto permite que el avance de un modelo se convierta en progreso de todo un ecosistema: «El modelo es el motor; el ecosistema es lo que permite a millones de desarrolladores hacerlo mejor de lo que podría lograr por sí solo cualquier laboratorio cerrado».

Ese planteamiento contrasta con el enfoque de grandes modelos estadounidenses de acceso propietario.

Competencia feroz en la frontera tecnológica

En Genesis Community, un centro de innovación situado en Zhongguancun donde empresas exhiben usos de IA en robótica, manufactura, restauración o juguetería, el emprendedor Vincent Yu resumió esa competencia feroz por la frontera de la IA: «Hemos usado GPT, Claude y Gemini, pero son realmente caros; nosotros ganamos en yuanes, no en dólares».

Yu afirmó ante EFE y otros medios que su empresa utiliza Doubao, de ByteDance, y GLM para programación, y que los «modelos chinos están mejorando» en un mercado en el que se da mucha importancia a la «relación calidad-precio».

La disputa se libra en un terreno cada vez más estrecho. Según comparativas difundidas por Zhipu, GLM-5.2 ya compite en tareas de programación, razonamiento y agentes con modelos estadounidenses como Claude, GPT o Gemini, aunque con ventajas y desventajas según cada prueba.

Zhipu y otras firmas chinas han hecho del precio una baza: la empresa ofrece un asistente de programación por unos 3 dólares mensuales, una tarifa muy inferior a la de servicios comparables como Claude, si bien Zheng avanzó posibles subidas de precios.

El contexto local también favorece esa sustitución: servicios como ChatGPT, Claude o Gemini están bloqueados en China continental, lo que limita su uso directo en el país y convive con una regulación china que exige a los servicios de IA generativa controles de seguridad, datos y contenidos compatibles con los criterios políticos de Pekín.

En ese entorno, Yu sostuvo que, a medida que los modelos chinos ganen calidad y se acerquen a la frontera tecnológica, los consumidores y empresas locales «usarán cada vez más» herramientas nacionales frente a alternativas estadounidenses más caras.

La competencia, sin embargo, no se limita al rendimiento de los modelos: Estados Unidos mantiene restricciones a la exportación de semiconductores avanzados y de maquinaria para fabricarlos, con el objetivo de limitar el acceso chino a chips de última generación.

En ese contexto se inscriben iniciativas como Pax Silica, impulsada desde Washington y a la que se han sumado países como Japón y Países Bajos para reforzar la cadena de suministro de semiconductores, mientras Pekín trata de acelerar su propia capacidad de cómputo ante uno de los principales cuellos de botella de la carrera de la IA.

Debate sobre seguridad

El debate en torno a los sistemas punteros se ha intensificado después de que Anthropic suspendiera el acceso a sus modelos Fable 5 y Mythos 5 por una directiva estadounidense de control de exportaciones y de que Washington limitara después el uso de Mythos 5 a una lista de empresas y agencias estadounidenses consideradas fiables.

Existe una preocupación creciente por el uso de modelos punteros en ámbitos sensibles, especialmente después de que Anthropic atribuyera a Mythos capacidades avanzadas para detectar y explotar vulnerabilidades en programas informáticos.

Zheng sostuvo que Zhipu sitúa la seguridad «al mismo nivel» que la capacidad de sus modelos, pero defendió que un enfoque de código abierto, acompañado de evaluaciones y prácticas de publicación responsables, puede funcionar como una «defensa colectiva» al permitir que más investigadores examinen los sistemas y detecten fallos. EFE

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