China acusa que avión filipino hostigó a uno de sus buques científicos en aguas disputadas

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Pekín, 8 may (EFE).- La Guardia Costera china acusó este jueves que una aeronave filipina se aproximó de forma «deliberada» a un buque científico chino que realizaba una investigación ecológica en aguas próximas al arrecife Houteng, en una zona en disputa del mar de China Meridional, y urgió a Manila a «detener inmediatamente» lo que calificó de «interferencias ilegales».

El portavoz de la Guardia Costera china, Jiang Lue, afirmó -en un comunicado publicado en la red social Weibo- que el buque Xiangyanghong 33 adelantaba este miércoles una «investigación normal sobre el entorno ecológico», cerca del arrecife conocido por China como Houteng, cuando un avión de la Guardia Costera filipina se acercó «deliberadamente» para «hostigar» la operación.

Jiang aseguró que los guardacostas chinos siguieron y vigilaron la aeronave «de acuerdo con la ley y las regulaciones», adoptaron medidas de control para garantizar la seguridad del buque y actuaron durante todo el proceso de forma «profesional y normativa».

El portavoz acusó a Filipinas de «distorsionar los hechos», «ignorar los hechos» y tratar de «confundir a la opinión pública», al tiempo que instó a Manila a «detener inmediatamente las interferencias ilegales y la difamación».

Además, Jiang aseguró que la Guardia Costera china continuará llevando a cabo actividades de «protección de derechos y aplicación de la ley» en aguas bajo jurisdicción china y adoptará «todas las medidas necesarias» para garantizar la seguridad de las operaciones científicas chinas y la paz y la estabilidad en el mar de China Meridional.

Manila y Pekín mantienen una disputa soberanista en estas aguas, donde en los últimos años se han registrado frecuentes incidentes entre embarcaciones y aeronaves de ambos países.

China reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca de un 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia y otros países ribereños. EFE

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