China adelanta a EE.UU. y vuelve a ser el principal socio comercial de Alemania en 2025

Berlín, 20 feb (EFE).- China volvió a convertirse en el principal socio comercial de Alemania en 2025 adelantando a Estados Unidos en un año en el que los germanos lograron un superávit de 200.500 millones de euros en su balanza comercial, 42.400 millones de euros menos que en 2024.

Según informó este viernes en un comunicado la Oficina Federal de Estadística (Destatis), las exportaciones germanas alcanzaron en 2025 un valor de 1,563 billones de euros, un 0,9 % más que en el año anterior.

Las importaciones en 2025 crecieron un 4,3 % respecto a las de 2024, hasta los 1,362 billones de euros.

La economía de Alemania, caracterizada por su tradicional dependencia de su músculo exportador, volvió a tener a China en 2025 como principal socio comercial, pues el volumen de comercio exterior entre ambas naciones totalizó 251.800 millones de euros.

En 2025, la economía de Alemania importó de China bienes y servicios por valor de 170.600 millones de euros, un 8,8 % más que en 2024, mientras que las exportaciones germanas hacia el gigante asiático totalizaron 81.300 millones de euros, un 9,7 %.

«China sustituyó así a Estados Unidos, que en 2024 fue el socio comercial más importante de Alemania», señaló el comunicado de Destatis, que indicó que el gigante asiático volvió así a la primera posición comercial que ya había ocupado respecto a la economía germana entre 2016 y 2023.

En 2025, el segundo socio comercial más importante para Alemania fue Estados Unidos, con un volumen de intercambios de 240.500 millones de euros.

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones germanas, hasta los 146.200 millones de euros, un 9,4 % menos que en 2024.

«El superávit alemán en el comercio con EE.UU. ascendió en 2025 a sólo 51.900 millones de euros. En 2024, el saldo aún se situaba en 69.600 millones de euros», indicó Destatis en su comunicado.

Los Países Bajos fueron el tercer gran socio comercial de Alemania en 2025 con una relación que representó 209.100 millones de euros, un 3,3 % más que en 2024. EFE

