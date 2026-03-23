China aplica regulación temporal de precios de gasolina y diésel ante subida del petróleo

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Pekín, 23 mar (EFE).- China anunció la aplicación de medidas temporales de regulación sobre los precios del combustible para amortiguar el impacto de la escalada del petróleo en los mercados internacionales, en la primera intervención de este tipo desde la introducción del actual mecanismo de fijación de precios en 2013.

La decisión, de la que informa este lunes la agencia Xinhua, supone una excepción a ese sistema, conforme al que se han ajustado en los últimos años los precios de los combustibles refinados.

La intervención de las autoridades se debe al encarecimiento del crudo a raíz de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y busca contener sus efectos en el mercado interno chino, de acuerdo con un comunicado publicado este lunes por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR, principal órgano de planificación económica del país).

Conforme al mecanismo vigente, el ajuste teórico situaba el incremento en 2.205 yuanes por tonelada para la gasolina (319 dólares, 276 euros) y 2.120 yuanes para el diésel (307 dólares, 265 euros).

Sin embargo, tras la aplicación de las medidas de control, el aumento efectivo se ha reducido a 1.160 yuanes por tonelada (unos 160 dólares, 147 euros) y 1.115 yuanes (unos 154 dólares, 141 euros), informó la institución.

Las autoridades señalaron que el objetivo es «mitigar el impacto de la subida anormal de los precios internacionales del petróleo», «reducir la carga sobre los consumidores» y «garantizar la estabilidad económica y social».

La CNDR advirtió de sanciones contra prácticas como el incumplimiento de la política de precios o la alteración del orden del mercado.

La medida se produce en un momento de elevada volatilidad energética, tras semanas de tensiones en torno al estrecho de Ormuz y ataques a infraestructuras clave, que han impulsado el precio del barril por encima de los 100 dólares en varios momentos recientes.

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel, aunque también ha pedido «respetar la soberanía» de los países del Golfo, ante una escalada que ha empezado a trasladarse a su mercado interno, con subidas recientes en los precios de los combustibles. EFE

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