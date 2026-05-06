China cierra el puente de mayo con récord de viajes pese a la crisis energética

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Pekín, 6 may (EFE).- China cerró el puente festivo del Primero de Mayo con un récord de más de 1.517 millones de desplazamientos internos, pese al impacto de la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Medio sobre los costes del transporte y la logística, informaron este miércoles las autoridades.

Los viajes realizados entre el 1 y el 5 de mayo aumentaron un 3,49 % interanual, según datos divulgados por el Ministerio de Transporte, en uno de los principales periodos vacacionales del país y en un momento marcado por la volatilidad de los mercados energéticos internacionales.

El transporte en tren volvió a concentrar gran parte de la movilidad nacional, con más de 106 millones de pasajeros durante las vacaciones, mientras que el 1 de mayo se registró un récord histórico de 24,84 millones de viajeros en tren para una sola jornada del puente festivo, informó la empresa estatal de ferrocarriles del gigante asiático.

Además del tráfico ferroviario, el transporte por carretera superó los 1.391 millones de desplazamientos, impulsado por el turismo interno y el aumento de viajes familiares y regionales durante el puente.

El tráfico aéreo alcanzó los 10,54 millones de pasajeros durante las vacaciones, un 5,74 % menos interanual, en contraste con el crecimiento registrado en otros medios de transporte y en un escenario marcado por el encarecimiento del combustible y las tensiones en torno al estrecho de Ormuz tras la guerra en Oriente Medio.

En paralelo, las autoridades migratorias registraron más de 11 millones de cruces fronterizos durante las vacaciones, un 3,5 % más que el año anterior, con un aumento destacado de la entrada de extranjeros beneficiados por las políticas de exención de visado impulsadas por Pekín en los últimos meses.

Las cifras coinciden con los esfuerzos de las autoridades chinas por estimular el consumo interno mediante el turismo y el gasto doméstico, pese a la presión derivada del encarecimiento energético y de las tensiones internacionales sobre el transporte y la logística. EFE

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