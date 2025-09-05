The Swiss voice in the world since 1935

China critica «unilateralismo y proteccionismo» ante la amenaza de aranceles de Sheinbaum

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Pekín, 5 sep (EFE).- China mostró hoy su oposición a «toda forma de unilateralismo, proteccionismo y medidas discriminatorias y excluyentes», después de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunciase que sopesa imponer aranceles a algunos países con los que México no tiene tratados comerciales, incluida China.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que su país «siempre ha abogado por una globalización económica inclusiva y beneficiosa».

Guo aseveró que el Gobierno chino «se opone firmemente a cualquier intento de imponer restricciones a China bajo diversos pretextos y bajo coerción, lo cual socava los derechos e intereses legítimos chinos».

«Creemos que los países implicados defenderán su independencia y abordarán adecuadamente los asuntos pertinentes», agregó el vocero.

«Sí estamos considerando poner algunos impuestos arancelarios con los países con los que no tenemos tratado comercial. Entre ellos también se encuentra China, pero no es el único país», apuntó Sheinbaum este jueves.

El anuncio ocurrió apenas un día después de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien Sheinbaum discutió la política comercial impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Zhou Mi, investigador de la Academia China de Cooperación Económica y Comercial Internacional aseguró hoy al rotativo oficial Global Times que «los aranceles unilaterales de Estados Unidos ya han socavado las reglas multilaterales».

Zhou aseveró que «coaccionar a otros países para que rompan las normas comerciales es una medida egoísta que perjudica a terceros y contradice los principios fundamentales de la cooperación económica internacional» en referencia a posibles presiones por parte de Washington para que México imponga tasas a los bienes chinos.

México se convirtió en 2023 en el mayor socio comercial de Estados Unidos tras superar a China. EFE

aa/vec/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR