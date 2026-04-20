China defiende el derecho de países en desarrollo al uso pacífico de la energía nuclear

2 minutos

Pekín, 20 abr (EFE).- El Gobierno chino destacó este lunes la necesidad de garantizar el derecho de los países en desarrollo al uso pacífico de la energía nuclear, uno de los puntos que complican las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en relación al informe presentado por China a la XI Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, que se celebrará del 27 de abril al 22 de mayo.

En el documento, se hizo un llamamiento a prevenir de forma efectiva la guerra nuclear y a resolver las cuestiones regionales por medios políticos y diplomáticos, a la vez que se destacó la necesidad de garantizar el derecho de los países en desarrollo al uso pacífico de la energía nuclear.

Según Guo, China expresó gran preocupación por los desafíos a los que se enfrenta el tratado y consideró que la conferencia debería instar a Estados Unidos a cumplir con su responsabilidad prioritaria en materia de desarme nuclear y «corregir los ataques con fuerza contra instalaciones nucleares pacíficas de Estados no poseedores de armas nucleares».

Igualmente, apuntó que el país norteamericano debería cesar los acuerdos de «disuasión ampliada» y de intercambio nuclear en el marco de alianzas, y tomar medidas para frenar las tendencias negativas de países como Japón hacia la búsqueda de capacidades nucleares propias.

Guo informó de que China participará en la conferencia de examen con una actitud constructiva, trabajando con todas las partes para salvaguardar la autoridad y eficacia del régimen internacional de no proliferación nuclear, mantener la paz mundial y promover la estabilidad global.

La cuestión del uranio enriquecido sigue siendo uno de los principales puntos de fricción entre Washington y Teherán: Estados Unidos exige el «cero enriquecimiento», mientras Irán defiende su derecho a mantenerlo al menos para uso civil. EFE

imh/jacb/cg