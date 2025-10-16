China defiende las compras de petróleo ruso y rechaza las «intimidaciones» de EEUU

China defendió este jueves como «legítimas» sus compras de petróleo ruso, y calificó de tentativa de «intimidación» las presiones del mandatario estadounidense Donald Trump para que deje de hacerlo.

«China mantiene una cooperación económica, comercial y energética normal y legítima con diversos países del mundo, entre ellos Rusia», indicó a la prensa un portavoz de la cancillería, Lin Jian, en respuesta a unas declaraciones hechas el miércoles por el presidente norteamericano.

Trump dijo haber recibido la promesa del primer ministro indio, Narendra Modi, de que dejará de comprar petróleo ruso, como medida de castigo a Moscú por la invasión de Ucrania. India no confirmó ni denegó por el momento tal afirmación.

«Ahora tengo que convencer a China de que haga lo mismo», agregó Trump.

«Las actuaciones de Estados Unidos son un ejemplo típico de intimidación unilateral y de coacción económica», fustigó el portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores.

Dichas acciones «dañan gravamente las normas económicas y comerciales internacionales», agregó.

China sostiene que no es parte en el conflicto de Ucrania, pero Kiev y las potencias occidentales la han acusado regularmente de haber brindado apoyo diplomático y económico a Rusia desde que inició la invasión de su vecino en febrero de 2022.

