The Swiss voice in the world since 1935

China denuncia a Canadá ante la OMC por las restricciones a las importaciones de acero

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Pekín, 15 ago (EFE).- China presentó este viernes una queja ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra Canadá por las medidas restrictivas aplicadas a las importaciones de acero y otros productos, que según Pekín suponen “un acto típico de unilateralismo y proteccionismo comercial”.

El Ministerio chino de Comercio explicó en un comunicado que Ottawa “ha introducido medidas de cupos arancelarios sobre el acero e impuesto aranceles discriminatorios a productos que contienen el llamado ‘acero de contenido chino’”, en referencia a piezas fabricadas total o parcialmente con metal fundido en China.

“Tales acciones dañan los derechos e intereses legítimos de China y perturban la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro globales”, añadió la cartera.

Pekín pidió a Canadá “tomar medidas inmediatas para corregir sus prácticas erróneas, salvaguardar el sistema multilateral de comercio basado en normas y promover la mejora continua de las relaciones económicas y comerciales” entre ambos países.

Las medidas anunciadas por Canadá incluyen la reducción a la mitad, respecto a 2024, de las cuotas de importación de acero para países sin tratado de libre comercio, con la aplicación de un arancel del 50 % una vez superado ese límite.

En el caso de socios con tratado de libre comercio que no sean Estados Unidos, la cuota se mantiene en el 100 % del volumen del año pasado, pero también se grava con un 50 % el exceso.

Además, desde el 1 de agosto está en vigor un arancel adicional del 25 % sobre las importaciones de acero procedentes de todos los países -salvo de Estados Unidos- que contengan material fundido y vertido en China.

El Gobierno del primer ministro canadiense, Mark Carney, defendió en julio que estas medidas buscan “proteger a los productores nacionales” frente a la “desviación comercial” y crear una cadena de suministro más eficiente, y anunció ayudas millonarias a la industria siderúrgica y a los trabajadores afectados. EFE

gbm/lcl/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR