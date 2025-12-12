China denuncia incursiones «ilegales» de aviones filipinos en el mar de China Meridional

Pekín, 12 dic (EFE).- China denunció este viernes las «incursiones ilegales» de aeronaves filipinas en el mar de China Meridional, cuyas aguas Pekín reclama casi en su totalidad y donde mantiene frecuentes choques con buques y aviones del país insular.

Según el Comando del Teatro del Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), «varias aeronaves filipinas de pequeño tamaño invadieron ilegalmente» el espacio aéreo sobre la isla Huangyan (también conocida como Scarborough), territorio que Pekín considera bajo su soberanía.

En un comunicado publicado en la red social Weibo, el portavoz del EPL Tian Junli explicó que las aeronaves filipinas fueron «rastreadas, advertidas y expulsadas» por las fuerzas chinas, que actuaron «de conformidad con las leyes y regulaciones».

Tian, que no precisó la fecha del incidente, pidió a Manila que «ponga fin de inmediato sus acciones infractoras y provocadoras» y advirtió que las tropas del Comando «permanecen en alerta máxima en todo momento» para «proteger decididamente la soberanía y la seguridad territoriales nacionales, así como la paz y la estabilidad en la región del Mar Meridional de China».

Manila y Pekín mantienen disputas soberanistas en el mar de China Meridional, por el que circula alrededor del 30 % del comercio global y que alberga el 12 % de los caladeros mundiales, además de tener potenciales yacimientos de petróleo y gas.

A pesar de la sentencia de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya de 2016, que favoreció a Filipinas en su lucha por la soberanía sobre algunas de las islas y arrecifes en disputa, Pekín continúa reclamando la soberanía de una extensa área.

Desde la llegada de Ferdinand Marcos Jr. al poder en 2022, Filipinas se ha mostrado más firme en la defensa de su territorio, frente a las reivindicaciones de la práctica totalidad del mar por China, aireando sus quejas sobre los frecuentes choques entre buques de ambos países. EFE

