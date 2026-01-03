China desaconseja viajar a Venezuela tras ataques de EE.UU. y el deterioro de la seguridad

2 minutos

Pekín, 3 ene (EFE).- El Gobierno chino recomendó este sábado a sus ciudadanos evitar viajes a Venezuela ante el «significativo aumento de los riesgos de seguridad» tras los ataques militares lanzados por Estados Unidos contra ese país, según un aviso difundido por el Ministerio de Exteriores y la embajada china en Caracas.

En un comunicado publicado a través de canales oficiales, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China y su representación diplomática en Venezuela instaron a los ciudadanos chinos a no desplazarse al país suramericano «en el futuro próximo», al tiempo que pidieron a quienes ya se encuentran allí extremar las precauciones.

Las autoridades chinas señalaron que el personal y las instituciones del país en Venezuela están siguiendo de cerca la evolución de la situación de seguridad y han reforzado las medidas preventivas y los planes de emergencia.

Asimismo, recomendaron a sus nacionales «evitar salir innecesariamente», mantenerse alejados de zonas de conflicto o áreas sensibles y contactar con la policía local y la embajada china en caso de emergencia.

El comunicado chino no incluye valoraciones políticas sobre la operación estadounidense ni sobre la situación interna venezolana, y se limita a transmitir recomendaciones de seguridad para sus ciudadanos en el país.

China mantiene una estrecha relación diplomática y económica con Venezuela desde la llegada al poder de Maduro, una alianza reforzada durante los mandatos del presidente Xi Jinping y caracterizada por acuerdos en ámbitos como la energía, la financiación y la cooperación estratégica, en el marco del apoyo político de China al Gobierno de Venezuela frente a las sanciones occidentales. EFE

