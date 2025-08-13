China dice que «expulsó» a un destructor de EE. UU. por «adentrarse» en aguas disputadas

Pekín, 13 ago (EFE).- El Ejército chino aseguró este miércoles que el destructor estadounidense USS Higgins «penetró ilegalmente» hoy en las disputadas aguas adyacentes a la isla de Huangyan, en el mar Meridional de China, por lo que fue «expulsado de acuerdo con la ley».

El Comando del Teatro del Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) declaró en su cuenta oficial en la red social Wechat que el buque llegó a esas aguas «sin el permiso del Gobierno chino», tras lo cual fue «seguido, advertido y expulsado».

Huangyan es el topónimo chino para el atolón de Scarborough (Bajo de Mansiloc), situado en aguas del mar de China Meridional que el gigante asiático se disputa con Filipinas.

Según el portavoz He Tiecheng, las acciones del Ejército estadounidense «vulneran gravemente la soberanía y la seguridad de China, socavan gravemente la paz y la estabilidad en el Mar de China Meridional y violan el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales».

El portavoz añadió que las tropas del Comando «permanecen en alerta máxima en todo momento para defender con firmeza la soberanía y la seguridad» de China y la «paz y estabilidad regionales».

Dicha zona registra frecuentemente choques entre buques chinos y filipinos.

La Guardia Costera china aseguró este lunes que varias embarcaciones filipinas «se adentraron» en aguas adyacentes a Huangyan, tras lo cual fueron «expulsadas».

Por su parte, la Guardia Costera de Filipinas denunció este lunes que embarcaciones chinas llevaron a cabo “maniobras peligrosas” en la zona que provocaron la colisión entre un buque de la guardia costera china y uno de la Armada del Ejército Popular de Liberación mientras perseguían a un barco filipino.

Manila acusó también a las naves chinas de realizar acciones de bloqueo y utilizar cañones de agua contra sus guardacostas.

Manila y Pekín mantienen un prolongado pulso por la soberanía de varias islas y arrecifes en una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial, que alberga el 12 % de los caladeros globales y posibles reservas de petróleo y gas.

China, que cuenta con la mayor flota marítima del mundo, reclama por motivos históricos casi la totalidad de estas aguas, reivindicación que choca con posiciones de otros países de la región como Filipinas, Malasia, Vietnam, Brunéi o Taiwán.

Las tensiones se han intensificado desde la llegada al poder del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., en 2022, cuyo Gobierno ha reforzado su alianza con Estados Unidos y adoptado una postura más firme frente a las reivindicaciones chinas. EFE

