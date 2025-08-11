China espera «esfuerzos» de EE. UU. a falta de un día de que expire la tregua comercial
Pekín, 11 ago (EFE).- China espera «esfuerzos» por parte de Estados Unidos para lograr un «resultado positivo basado en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo», a falta de apenas un día para que expire la actual tregua comercial entre ambas potencias, informaron este lunes fuentes oficiales.
«Esperamos que EE. UU. colabore con China para cumplir con el importante consenso alcanzado entre los dos jefes de Estado, aproveche el mecanismo de consulta económica y comercial establecido y se esfuerce por lograr un resultado positivo basado en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo», señaló la portavocía del Ministerio chino de Exteriores en un comunicado.
En mayo, las dos partes pactaron en Ginebra la actual tregua que expira este martes, la cual fijaba una reducción de 115 puntos porcentuales en las tasas que se habían cruzado desde principios de abril y que entonces se tradujeron en un embargo comercial ‘de facto’ entre las dos mayores potencias económicas del mundo. EFE
