China espera que EE. UU. «cumpla sus compromisos» de suspender ensayos nucleares

Pekín, 30 oct (EFE).- El Gobierno chino expresó este jueves su esperanza de que «Estados Unidos cumpla sus compromisos» de suspender ensayos nucleares, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase que ha ordenado al Departamento de Guerra de su país iniciar pruebas de su armamento nuclear.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que «China espera que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones en virtud del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares».

Guo instó a Washington a «adoptar medidas concretas para salvaguardar el sistema internacional de desarme y no proliferación nuclear».

El vocero enfatizó además la importancia de «mantener el equilibrio y la estabilidad estratégica mundial».

Minutos antes de su encuentro en Corea del Sur con su homólogo chino, Xi Jinping, Trump anunció que ha ordenado empezar a probar «inmediatamente» el arsenal nuclear estadounidense «debido a los programas de pruebas de otros países», después de que Rusia realizara maniobras de sus fuerzas nucleares.

«Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato», dijo Trump.

El republicano añadió que EE.UU. tiene «más armas nucleares que cualquier otro país», seguido por Rusia y China en un «distante» tercer lugar. EFE

