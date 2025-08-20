The Swiss voice in the world since 1935

China exhibirá su última tecnología militar en un gran desfile de septiembre

Este contenido fue publicado en
2 minutos

China presentará en un desfile en septiembre una serie de nuevos equipos militares de fabricación nacional que reflejan su «gran capacidad» para «imponerse en la guerra moderna», informaron el miércoles fuentes oficiales.

El evento, que conmemora los 80 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, contará con la presencia del presidente Xi Jinping, que pasará revista a las tropas en la plaza de Tiananmen de Pekín, junto con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y otros líderes mundiales.

El 3 de septiembre, el ejército chino exhibirá su último equipamiento «que refleja la evolución de la guerra moderna», aseguró en rueda de prensa el general Wu Zeke, funcionario de la Comisión Militar del Estado.

«Todas las armas y equipos que participarán en esta revista han sido seleccionados entre los sistemas de combate principales de producción nacional actualmente en servicio, y una parte significativa son equipos recién presentados», añadió Wu.

Se incluyen armas pesadas y sistemas de precisión hipersónicos, así como equipos no tripulados y antirrobots que se presentan por primera vez al público, añadió.

El desfile, que durará unos 70 minutos, «mostrará plenamente la gran capacidad de nuestro ejército para imponerse en la guerra moderna», afirmó Wu.

También contará con tropas terrestres marchando en formación, escuadrones aéreos y otros equipos de combate de alta tecnología.

China tiene el segundo presupuesto militar más alto del mundo, pero está muy por detrás de Estados Unidos, su principal rival estratégico.

En marzo, el gigante asiático aumentó su gasto en defensa para 2025 en un 7,2%.

