China impondrá aranceles antidumping al porcino de la UE durante 5 años

China anunció que impondrá «aranceles antidumping» de entre el 4,9% y el 19,8% a algunos productos porcinos europeos a partir del miércoles y por cinco años, avivando las tensiones comerciales entre Pekín y la Unión Europea.

Pekín tomó esta medida tras establecer, en una investigación, que las importaciones del bloque «estaban siendo objeto de dumping, y que la industria nacional sufría daños importantes» como resultado, indicó el Ministerio de Comercio chino este martes.

La medida impactará especialmente a España, tercer productor mundial y primero en la UE, según datos del Ministerio de Agricultura español.

China, el mayor consumidor de cerdo mundial, es el principal destino extracomunitario del porcino español, según la misma fuente. En 2024, las exportaciones españolas de productos porcinos superaron los 1.097 millones de euros, el 11,2% de la producción nacional.

La primera reacción de España fue cauta.

Los aranceles para las empresas españoles se situarán en una media de 9,8%, una «cifra asumible» para el país, afirmó ante periodistas el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien afirmó que el mercado chino sigue siendo «prioritario para el sector porcino español».

Planas se congratuló de que se haya «conseguido minimizar el resultado final de esta investigación antidumping».

España esperaba el anuncio de Pekín, en un momento en que su sector enfrenta otra amenaza, la peste porcina africana, que en las últimas semanas ha reaparecido en el país por primera vez desde 1994.

La medida de China es «injusta», lamentó en declaraciones a AFP Giuseppe Aloisio, director general de la Asociación de Industrias de la Carne de España, quien subrayó que se trata de «un desenlace inesperado que castiga sin motivo a una industria ejemplar».

– Tensiones comerciales ampliadas –

China inició las investigaciones sobre el sector porcino europeo poco después del anuncio de la UE de su intención de imponer aranceles adicionales a los vehículos eléctricos fabricados en China, que inundan el mercado europeo y compiten con los fabricantes del continente.

Los países europeos denuncian lo que consideran la competencia desleal que suponen las subvenciones otorgadas por el Estado chino a la industria automovilística nacional.

Además del cerdo, China también inició investigaciones sobre el coñac y los productos lácteos procedentes de la UE.

Los productores españoles, pero también franceses y de otros países, repudian los aranceles, al considerar que pagan los platos rotos de otros litigios comerciales entre China y la Unión Europea.

Es «inaceptable que nuestro sector sea utilizado como moneda de cambio en un conflicto comercial —el de los vehículos eléctricos— que nos es completamente ajeno», remarcó Giuseppe Aloisio.

El porcino es solo uno de los motivos de fricción entre la Unión Europea y China, con un déficit comercial de 357.100 millones de dólares en contra de la UE, pero que también tiene visiones contrapuestas en otros asuntos como la guerra en Ucrania.

China no cede a las presiones de la UE para que utilice sus relaciones con Rusia, su aliado económico y diplomático, a fin de que Moscú ponga fin a la invasión de Ucrania.

