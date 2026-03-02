China pide «detener inmediatamente las operaciones militares» en Oriente Medio

1 minuto

Pekín, 2 mar (EFE).- China instó este lunes a «detener inmediatamente las operaciones militares» tras la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán y expresó su «profunda preocupación» por el riesgo de que el conflicto se extienda a otros países de la región.

La portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning afirmó en la rueda de prensa diaria del departamento que los ataques lanzados el 28 de febrero por EE.UU. e Israel contra Irán «no contaron con autorización del Consejo de Seguridad» de Naciones Unidas y «violan el derecho internacional». EFE

gbm/lcl/lab