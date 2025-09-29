China pide a Corea del Norte trabajar juntos contra la hegemonía global

afp_tickers

2 minutos

China quiere fortalecer la cooperación con Corea del Norte para trabajar juntos contra la hegemonía, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Pekín, Wang Yi, a su par norcoreana, en una velada referencia a Estados Unidos.

La canciller norcoreana, Choe Son-hui, se reunió el domingo con Wang en la capital china, semanas después de que el líder norcoreano, Kim Jong Un, también visitara Pekín en busca de intensificar las relaciones bilaterales.

«Mantener, consolidar y desarrollar las relaciones entre China y la RPDC (Corea del Norte) siempre ha sido la inquebrantable estrategia política» del gobierno chino, dijo Wang a Choe.

«China está dispuesta a fortalecer la coordinación y cooperación con la RPDC en asuntos regionales e internacionales, rechazar toda forma de hegemonía y salvaguardar los intereses comunes de ambas partes y la equidad y justicia internacionales», agregó, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

Tales comentarios fueron una referencia a Estados Unidos, principal rival de China en los últimos años en varios sectores económicos y geopolíticos.

La agencia noticiosa estatal norcoreana KCNA informó el lunes que ambos ministros coincidieron en diversos temas en sus discusiones.

Los ministros «intercambiaron opiniones sobre temas internacionales y regionales y alcanzaron consenso completo», publicó KCNA citada por la agencia surcoreana Yonhap.

China es una fuente importante de apoyo diplomático, económico y político para Corea del Norte, un país ermitaño con armas nucleares, y ambos comparten la oposición a Estados Unidos.

ehl/dhw/dw/des/mas/db