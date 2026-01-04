China pide a EE.UU. la liberación inmediata de Maduro y reclama una salida negociada

Pekín, 4 ene (EFE).- China expresó este domingo su «grave preocupación» por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, pidió su «liberación inmediata» y reclamó que la crisis se resuelva mediante «diálogo y negociación», según un comunicado del Ministerio de Exteriores del país asiático.

Pekín manifestó su «grave preocupación» por que Washington «se haya apoderado por la fuerza» del mandatario y de su esposa y los haya transferido fuera del país. EFE

