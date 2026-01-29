China prevé 9.500 millones de desplazamientos por el Año Nuevo lunar de 2026

Pekín, 29 ene (EFE).- China prevé alcanzar 9.500 millones de desplazamientos interregionales de pasajeros durante el periodo festivo del Año Nuevo lunar de 2026, conocido como ‘chunyun’, lo que supondría un nuevo máximo histórico, informaron este jueves las autoridades del país.

El subdirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Li Chunlin, avanzó la previsión en una rueda de prensa celebrada en Pekín, en la que señaló que la cifra superaría los 9.020 millones de viajes registrados durante el ‘chunyun’ del año pasado, según datos oficiales.

El periodo de desplazamientos, considerado el mayor movimiento anual de personas del mundo, se extenderá durante 40 días y coincidirá con la celebración del Año Nuevo lunar, cuyas vacaciones oficiales se ampliarán por primera vez a nueve días, del 15 al 23 de febrero, en una medida orientada a estimular el consumo interno.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, los viajes por ferrocarril podrían alcanzar los 540 millones, mientras que los desplazamientos en avión se situarían en torno a los 95 millones, ambas cifras por encima de los máximos históricos registrados hasta ahora durante este periodo.

Las autoridades indicaron que se reforzará la capacidad del sistema de transporte en las rutas más concurridas y en las zonas con mayor demanda para atender el aumento previsto de la movilidad.

El ‘chunyun’ suele utilizarse como indicador de la actividad económica y como una prueba de presión para la infraestructura de transporte del país, en un contexto en el que China busca impulsar el consumo y los servicios como motores de una demanda doméstica que no acaba de remontar desde la pandemia de covid-19. EFE

