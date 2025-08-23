The Swiss voice in the world since 1935

China propone una serie de normas para regular los precios de las plataformas de internet

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Pekín, 23 ago (EFE).- China presentó este sábado un borrador de normas para regular los precios de las plataformas de internet, en medio de las quejas de comerciantes y consumidores por los precios abusivos de las principales compañías del sector, informaron fuentes oficiales.

En un comunicado, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC, por sus siglas en inglés) señaló que las disposiciones buscan «equilibrar promoción del desarrollo y regulación, combinando orientación preventiva con supervisión durante y después de las operaciones» comerciales.

«(Las reglas) se basan en la normativa vigente, mantienen la estabilidad del sistema regulador, rigen la conducta de precios, promueven la transparencia, refuerzan la coordinación de las partes y protegen los derechos legítimos de operadores y consumidores», apuntó el texto oficial.

Estas normativas, que se aplicarán tanto a los operadores de las plataformas como a los comerciantes que venden bienes o prestan servicios dentro de ellas, exigirán «claridad total en precios», reglas de promociones «transparentes», subsidios claros y «transparencia en precios diferenciados y dinámicos».

Las reglas también buscan identificar «conductas desleales» como dumping, discriminación de precios, fraude, colusión o manipulación de precios, prohibiendo que las plataformas fuercen a los comerciantes a vender por debajo del costo y regulando el uso de ‘big data’ en la fijación de precios, entre otras iniciativas.

«El período de consulta pública será de un mes. Una vez finalizado, se revisarán las opiniones y se publicará el documento definitivo siguiendo los procedimientos pertinentes», recalcó la NDRC.

En 2021, las autoridades chinas sancionaron al gigante del comercio electrónico Alibaba con una multa de 18.000 millones de yuanes (2.511 millones de dólares, 2.142 millones de euros) por violar las leyes antimonopolio del país, al tiempo que incrementaron su escrutinio sobre otras plataformas por posibles comportamientos monopolísticos. EFE

jacb/jgb

