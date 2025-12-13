China protesta ante Israel por la presunta visita de viceministro taiwanés de Exteriores

Pekín/Taipéi, 13 dic (EFE).- La Embajada de China en Israel presentó una «enérgica protesta formal» ante el Gobierno israelí tras la presunta visita a ese país de Wu Chih-chung, viceministro de Exteriores de Taiwán, informó este sábado el diario oficialista chino Global Times.

En un comunicado recogido por este medio, el portavoz de la Embajada china en Israel reafirmó que Taiwán es «una provincia de China» y que «no existe tal cosa como un Ministerio de Exteriores» de la isla.

El vocero subrayó que el ‘principio de una sola China’ es un «consenso ampliamente reconocido» por la comunidad internacional y «base política» y «requisito previo» para el establecimiento y el desarrollo de las relaciones diplomáticas de China con países del todo el mundo, incluido Israel.

«El Gobierno del Estado de Israel reconoce que el Gobierno de la República Popular China es el único gobierno legal que representa a toda China y que Taiwán es una parte inalienable del territorio de la República Popular China», afirmó el portavoz, en alusión al documento de establecimiento de relaciones entre ambos países en 1992.

La cuestión de Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949, constituye el «núcleo de los intereses fundamentales» de China y es una «línea roja que no debe cruzarse», indicó el funcionario.

«Instamos una vez más a la parte israelí a respetar con seriedad el ‘principio de una sola China’, corregir sus acciones erróneas, dejar de enviar cualquier señal equivocada a las fuerzas separatistas que abogan por la ‘independencia de Taiwán’ y adoptar medidas concretas para salvaguardar el desarrollo general de las relaciones entre China e Israel», añadió el portavoz, según el Global Times.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán, por su parte, todavía no ha confirmado la visita de Wu a Israel.

El presunto viaje del diplomático isleño podría tensar las relaciones entre Pekín y Tel Aviv, ya que China se opone a que políticos de países con los que mantiene relaciones diplomáticas mantengan contactos con funcionarios taiwaneses de alto rango.

En una comida con representantes del Parlamento israelí que habían viajado a Taiwán en septiembre pasado, Wu reiteró el «firme apoyo» de Taipéi a Tel Aviv y destacó la «alianza sólida y duradera» en materia de tecnología, innovación y desarrollo económico entre ambas partes. EFE

pek-jacb/vh