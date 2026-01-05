China reafirma su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Yemen

Pekín, 5 ene (EFE).- China reiteró este lunes su apoyo a la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Yemen, tras tomar nota de las posiciones expresadas recientemente por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) sobre la situación en el sur del país árabe.

En una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian afirmó que Pekín ha tomado nota del comunicado emitido el pasado 30 de diciembre por el Ministerio de Exteriores saudí, así como de la respuesta difundida ese mismo día por la diplomacia emiratí.

Lin señaló que China valora que ambas partes hayan subrayado el respeto mutuo a su soberanía y seguridad nacionales.

En ese contexto, recordó que «la comunidad internacional reconoce de manera general al Gobierno legítimo de Yemen».

El portavoz subrayó que la posición de China sobre el conflicto yemení se ha mantenido constante.

«China ha apoyado de forma coherente la preservación de la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Yemen», declaró.

Las declaraciones de Pekín se producen en un contexto de tensiones en el sur del país árabe y de intercambios diplomáticos entre actores regionales, tras la difusión de comunicados oficiales por parte de Riad y Abu Dabi.

China ha defendido en reiteradas ocasiones el respeto al derecho internacional y a la soberanía de los Estados como base para la resolución de conflictos regionales, en línea con su posición general sobre las crisis en Oriente Medio. EFE

