China realiza un nuevo simulacro con fuego real de largo alcance en aguas al sur de Taiwán

1 minuto

Pekín, 30 dic (EFE).- El Ejército chino informó este martes de la realización de un «entrenamiento con fuego real de largo alcance» en aguas situadas al sur de Taiwán, una acción que se suma a los ejercicios efectuados horas antes al norte de la isla y que se enmarca en las maniobras a gran escala de Pekín en torno a este territorio.

«A las 13:00 horas (05:00 GMT) del 30 de diciembre, las fuerzas terrestres del Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) organizaron un entrenamiento con fuego real y, al mismo tiempo, llevaron a cabo un ataque conjunto simulado de largo alcance con unidades de la armada, la fuerza aérea y la fuerza de cohetes en las aguas al sur de Taiwán», señaló el mando castrense en un comunicado.

Este simulacro tuvo lugar cuatro horas después de la realización de un ejercicio similar en aguas al norte de la isla, y en ambos casos se obtuvieron los «efectos deseados», de acuerdo al Comando. EFE

