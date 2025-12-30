China realiza un nuevo simulacro con fuego real de largo alcance en aguas al sur de Taiwán



Pekín, 30 dic (EFE).- El Ejército chino informó este martes de la realización de un «entrenamiento con fuego real de largo alcance» en aguas situadas al sur de Taiwán, una acción que se suma a los ejercicios efectuados horas antes al norte de la isla y que se enmarca en las maniobras a gran escala de Pekín en torno a este territorio.

«A las 13:00 horas (05:00 GMT) del 30 de diciembre, las fuerzas terrestres del Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) organizaron un entrenamiento con fuego real y, al mismo tiempo, llevaron a cabo un ataque conjunto simulado de largo alcance con unidades de la armada, la fuerza aérea y la fuerza de cohetes en las aguas al sur de Taiwán», señaló el mando castrense en un comunicado.

Este simulacro tuvo lugar cuatro horas después de la realización de un ejercicio similar en aguas al norte de la isla, y en ambos casos se obtuvieron los «efectos deseados», de acuerdo al Comando.

En imágenes difundidas a través de la red social Weibo por parte de este mismo organismo en torno al mediodía, se observa un sistema de lanzacohetes múltiples, probablemente el PHL-16, efectuando sucesivas salvas que impactan en el mar.

Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán confirmó esta mañana que China había llevado a cabo ejercicios con fuego real contra un área delimitada al norte de su territorio.

En un comunicado, la cartera castrense señaló que los disparos, efectuados por unidades de artillería de largo alcance del EPL desplegadas en la provincia suroriental de Fujian, impactaron en las proximidades de la línea situada a 24 millas náuticas de las costas taiwanesas.

El Ejército chino anunció a primera hora de la mañana el inicio del segundo día de ejercicios bélicos en torno a Taiwán, en los que participan unidades del ejército de tierra, la armada, la fuerza aérea y la fuerza de cohetes, en un contexto de creciente tensión entre Pekín y Washington y Tokio por la cuestión taiwanesa.

En su último informe, el Ministerio de Defensa de Taiwán indicó que, entre las 06:00 del lunes (22:00 GMT del domingo) y las 06:00 del martes (22:00 GMT del lunes), había detectado un total de 130 aeronaves de guerra chinas en los alrededores de su territorio, la segunda cifra diaria más alta registrada hasta la fecha.

La cartera castrense también reportó la presencia de catorce buques militares y ocho embarcaciones oficiales chinas operando en las cercanías de la isla en ese período. EFE

