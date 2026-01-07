China sanciona a dos ministros y a una fiscal taiwaneses por actos «independentistas»

3 minutos

(Actualiza con respuesta del Gobierno taiwanés)

Pekín/Taipéi, 7 ene (EFE).- El Gobierno chino anunció este miércoles sanciones contra dos ministros y una fiscal taiwaneses por presuntas actividades separatistas relacionadas con la «independencia» de Taiwán, en medio del recrudecimiento de las tensiones entre Taipéi y Pekín.

En una comparecencia de prensa, el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Chen Binhua afirmó que la ministra taiwanesa del Interior, Liu Shyh-fang, y el titular isleño de Educación, Cheng Ying-yao, habían sido incluidos en la lista de «independentistas acérrimos» de Taiwán, compuesta actualmente por catorce personas.

Los «independentistas» de Taiwán son «infractores de la ley y delincuentes empeñados en dividir el país y sabotear el desarrollo de las relaciones a través del Estrecho, y son traidores a la nación china que perjudican los intereses de sus compatriotas chinos», aseguró el vocero.

Las sanciones incluyen la prohibición de entrada al continente y a las regiones semiautónomas de Hong Kong y Macao, tanto para los ministros como para sus familiares, así como la prohibición de que sus empresas asociadas obtengan beneficios en territorio continental, entre otras medidas.

«Adoptaremos todas las medidas necesarias para castigarlos de conformidad con la ley y exigirles responsabilidades de por vida», subrayó Chen, en declaraciones recogidas por la agencia Xinhua.

El portavoz también anunció sanciones contra Chen Shu-yi, de la Fiscalía Superior de Taiwán, por ser «cómplice» de los «ejecutores de la ‘independencia’ de Taiwán».

El Gobierno taiwanés condena las sanciones

El Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán -el organismo gubernamental encargado de las relaciones con China- expresó su «más enérgica protesta y severa condena» ante estas sanciones que, en opinión de Taipéi, «dañan gravemente las relaciones a ambos lados del Estrecho» y «no lograrán ningún efecto disuasorio».

Según el MAC, las tres figuras sancionadas por Pekín este miércoles son «funcionarios públicos» que, en el ejercicio de sus cargos, «han impulsado contramedidas firmes y eficaces frente a la presión, la infiltración y el espionaje del Partido Comunista de China (PCCh) contra Taiwán».

«El objetivo del PCCh no son las personas incluidas en la lista, sino crear un efecto intimidatorio para que el pueblo taiwanés renuncie a su determinación de mantener el statu quo y defender la democracia y las libertades», apuntó el organismo isleño en un comunicado.

En los últimos meses, el Gobierno chino ha emprendido acciones contra varios ciudadanos taiwaneses, pese a no tener jurisdicción sobre la isla autogobernada, que califica este tipo de actuaciones como «represión transnacional».

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una «parte inalienable» del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para concretar la «reunificación» de la isla y el continente, uno de los objetivos a largo plazo trazados por el presidente chino, Xi Jinping, tras su llegada al poder en 2012.

El Gobierno de Taiwán, liderado por el Partido Democrático Progresista (PDP), una formación de tendencia soberanista, desde 2016, defiende que la isla ya es de facto un país independiente y sostiene que su futuro sólo puede ser decidido por sus 23 millones de habitantes. EFE

jacb/lcl/alf