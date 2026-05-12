China se opone a la venta de armas de EEUU a Taiwán, antes de la cumbre Xi-Trump

afp_tickers

2 minutos

China expresó este martes su oposición a la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán, después de que el presidente Donald Trump dijera que abordaría el tema durante su visita a Pekín esta semana.

Pekín considera que esta isla de régimen democrático forma parte de su territorio, y ha amenazado incluso con utilizar la fuerza para controlarla.

En virtud de las llamadas «Seis Garantías» de 1982, un pilar clave de la política estadounidense sobre Taiwán, Estados Unidos declaró que no «consultaría» con Pekín sobre las ventas de armas a la isla, a la que ya suministra armamento.

Este es uno de los puntos de fricción entre Washington y Pekín.

«La oposición de China a la venta de armas por parte de Estados Unidos a la región china de Taiwán es coherente y clara», afirmó este martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, en una rueda de prensa.

«Al presidente Xi le gustaría que no lo hagamos», dijo antes Donald Trump en referencia al abastecimiento de armas. «Este es uno de los muchos temas de los que vamos a hablar», declaró a periodistas.

Trump pareció restar importancia a la idea de que China intente apoderarse de Taiwán ahora que Washington está centrado en Oriente Medio tras unirse a Israel en un ataque contra Irán que desató una guerra a finales de febrero.

«No creo que vaya a ocurrir» algo similar a la invasión rusa de Ucrania, puntualizó.

«Tengo una muy buena relación con el presidente Xi. Él sabe que no quiero que eso ocurra», añadió.

No obstante, Trump hizo hincapié en que Estados Unidos se encuentra «muy, muy lejos» de Taiwán, mientras que Xi «está a 67 millas» (poco más de 100 km).

mya-ehl/clr/meb-erl/avl