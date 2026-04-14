China tacha de «peligroso e irresponsable» el bloqueo de EE. UU. en el estrecho de Ormuz

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Pekín, 14 abr (EFE).- China calificó este martes de «peligroso e irresponsable» el bloqueo anunciado por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y advirtió de que la medida puede agravar la tensión y poner en riesgo el alto el fuego, en un momento de creciente incertidumbre sobre la seguridad de la navegación en esa vía estratégica.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun afirmó hoy en rueda de prensa que el refuerzo del despliegue militar estadounidense y las acciones de bloqueo elevarán la tensión y «socavarán el ya frágil alto el fuego».

Guo subrayó que la situación se encuentra en una «etapa crítica» y recalcó que la prioridad debe ser evitar una reanudación de las hostilidades y preservar el actual cese temporal de los combates, al tiempo que instó a todas las partes a respetar los compromisos alcanzados y a avanzar por la vía del diálogo.

El portavoz subrayó que solo mediante un «alto el fuego integral» pueden crearse las condiciones para aliviar la situación en el estrecho y garantizar la seguridad de la navegación, y reiteró el llamamiento a avanzar por la vía del diálogo y la negociación.

Preguntado por informaciones sobre un petrolero vinculado a China que operaría en la zona, Guo evitó pronunciarse sobre el caso concreto y se limitó a insistir en la necesidad de garantizar la seguridad y la fluidez del tránsito marítimo en el estrecho.

El estrecho de Ormuz, por el que transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, atraviesa un momento de fuerte tensión tras semanas de restricciones impuestas por Irán al tráfico marítimo en respuesta al conflicto con Estados Unidos e Israel, a las que se ha sumado ahora el anuncio de Washington de bloquear e interceptar determinados buques tras el fracaso de las negociaciones con Teherán en Pakistán. EFE

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