Chipre compara la invasión rusa de Ucrania con la ocupación turca del norte de la isla

Nicosia, 7 ene (EFE).- El jefe de Estado de Chipre, Nikos Jristodulidis, ha mostrado este miércoles su apoyo a Ucrania tras reunirse con su presidente, Volodímir Zelenski, y ha comparado la invasión rusa con la ocupación del norte de la isla mediterránea por tropas turcas que se prolonga desde 1974.

«Como un país que todavía vive con las consecuencias de la invasión ilegal y la ocupación militar en curso, entendemos perfectamente lo que está en juego», señaló tras el encuentro el presidente de Chipre, país que tiene este semestre la presidencia del Consejo de la Unión Europea.

Jristodulidis se refirió así a la invasión y ocupación por Turquía del tercio norte de la isla en respuesta a un golpe de Estado de la cúpula grecochipriota que pretendía anexionar Chipre a Grecia.

La isla sigue dividida en dos entes, la República de Chipre, miembro de la Unión Europea, y la República Turca del Norte de Chipre, sólo reconocida por Ankara.

En un mensaje en la red social X, Jristodulidis reafirmó el «firme e inquebrantable apoyo» de su país a Ucrania.

El presidente calificó de constructiva la reunión mantenida con Zelenski, que está en Chipre para asistir a la inauguración oficial de la presidencia chipriota.

«Ucrania será una prioridad central de nuestra Presidencia y trabajaremos para garantizar un apoyo sostenido a todos los niveles. Nos mantenemos firmes con ustedes mientras trabajan por una paz justa y duradera, firmemente arraigada en la Carta de la ONU y que respete plenamente la soberanía y la integridad territorial de Ucrania», señaló.

Al dar la bienvenida a Zelenski, Jristodulidis señaló que «parece que se están produciendo muchos avances positivos» y expresó su interés en conocer las últimas novedades, así como en examinar qué puede hacer Chipre para apoyar los esfuerzos de Estados Unidos y de la comunidad internacional en favor de un acuerdo de paz.

Por su parte, Zelenski expresó su convicción de que durante la Presidencia chipriota se darán pasos positivos, al tiempo que agradeció el apoyo y la ayuda humanitaria brindados a Ucrania.

En el marco de su visita a Chipre, el presidente ucraniano tiene previsto participar también en una reunión conjunta con el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta dela Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; y el propio Jristodulidis. EFE

