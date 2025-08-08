Cientos de evacuados y tráfico marítimo suspendido en los Dardanelos por incendios en Turquía

Cientos de personas fueron evacuadas y el tráfico marítimo quedó suspendido este viernes en el muy transitado estrecho de los Dardanelos, en el noroeste de Turquía, por dos incendios que se registran cerca de la ciudad de Çanakkale, según las autoridades.

Ante el avance de las llamas, 72 pacientes de un hospital público de Çanakkale y 57 residentes de un hogar de ancianos tuvieron que ser evacuados, anunció el ministro turco de Agricultura y Bosques, Ibrahim Yumakli.

Los habitantes de tres aldeas ubicadas treinta kilómetros más al sur también se vieron obligados a huir debido a un segundo incendio forestal.

En una de ellas, Saçakli, varias casas fueron destruidas por las llamas, según imágenes de la agencia de prensa estatal Anadolu.

Otras imágenes difundidas por medios turcos muestran a bomberos obligados a abandonar a las llamas uno de sus camiones en un camino forestal cercano a viviendas.

El ministro de Agricultura detalló que 24 personas, intoxicadas por el humo, tuvieron que ser hospitalizadas.

Según él, el combate a las llamas se volvió más difícil por las fuertes ráfagas de viento, de hasta 80 km/h.

En total, unos 540 bomberos y rescatistas fueron desplegados, apoyados por 11 aviones, nueve helicópteros y 92 camiones cisterna, según las autoridades.

Las autoridades advirtieron que ráfagas de viento de 70 a 75 km/h azotarán la región este fin de semana, donde se prevé que las temperaturas rocen los 35 ºC.

Frontera natural entre Europa y Asia, el estrecho de los Dardanelos conecta, a lo largo de 60 kilómetros, el mar Egeo con el mar de Mármara, que baña las costas sur de Estambul y que a su vez se comunica con el mar Negro a través del estrecho del Bósforo.

Un total de 45.849 buques transitaron por el estrecho de los Dardanelos en 2024, según el Ministerio turco de Transportes.

La provincia de Çanakkale es un popular destino turístico que alberga el sitio arqueológico de las ruinas de la antigua Troya.

En el siglo XX, fue escenario de la batalla de los Dardanelos (marzo de 1915 – enero de 1916), una de las derrotas más sangrientas de las fuerzas aliadas durante la Primera Guerra Mundial frente al Imperio otomano.

